Oggi l'estremo salute a Petronilla De Santis, la 45enne uccisa dal marito con 40 coltellate

Sono previsti per la giornata odierna i funerali di Petronilla De Santis, la donna di 45 anni uccisa con 40 coltellate dal marito. L’assassino foggiano 54enne stava intentando un caso di omicidio-suicidio: infatti, subito dopo aver provocato il decesso della moglie, questi avrebbe provato a porre fine anche alla propria, di vita, sebbene invano.

Petronilla De Santis è stata trovata morta nel suo appartamento di Carlantino, a Foggia, lo scorso giovedì 9 Marzo, mentre il reo Antonio Carozza veniva trasferito dai soccorsi al Policlinico di Foggia. Sul cadavere della vittima era stata disposta un’autopsia, a seguito della quale il corpo era stato riconsegnato ai figli della donna per le dovute esequie funebri.

Oggi l’estremo saluto a Petronilla De Santis

Il sindaco di Carlantino Graziano Coscia, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna, con il pieno benestare della comunità affranta. Dunque, è prevista la chiusura di tutte le attività commerciali del paese nel corso della celebrazione dei funerali, incluse scuole e servizi pubblici.

Tuttavia, il movente dell’omicidio rimane tuttora ignoto, anche perchè l’indagato ha rifiutato di collaborare con il gip. Ad oggi l’ex agricoltore 54enne è ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni per curare le ferite da taglio che si è personalmente provocato utilizzando la stessa arma del delitto di cui si è servito per l’omicidio della moglie: un coltello a serramanico.