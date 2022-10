Oggi Sergio Mattarella accenderà la lampada di San Francesco

La messa in Umbria sarà officiata dal presidente della Cei cardinale Matteo Zuppi, Mattarella accenderà la lampada di San Francesco e visiterà la tomba

Oggi, 4 ottobre e per onorare il Poverello di Assisi, Sergio Mattarella accenderà la lampada di San Francesco: dopo due anni di pandemia il capo dello Stato si reca ad Assisi per la suggestiva incombenza, una “incombenza” presso la tomba del santo.

Mattarella è in arrivo ad Assisi e dal loggiato del Sacro Convento rivolgerà il tradizionale Messaggio alla Nazione.

Mattarella accenderà la lampada di San Francesco

In questo modo, spiegano le agenzie che hanno annunciato l’evento, la comunità francescana vuole così esprimere “gratitudine a quanti si sono prodigati nel far fronte alla pandemia mettendo la propria vita al servizio degli altri”. L’evento è in programma a partire dalle ore 10 nella Basilica superiore e la celebrazione eucaristica sarà officiata dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi.

Attesi anche tre ministri

Con Sergio Mattarella, che sarà presente ad un evento che ha sempre sentito con particolare partecipazione, dovrebbero essere presenti i ministri Luciana Lamorgese, Enrico Giovannini e Massimo Garavaglia, in rappresentanza del governo uscente di Mario Draghi, oltre ai “vertici delle Istituzioni umbre con la presidente della Regione Donatella Tesei”. Dopo il Messaggio alla Nazione il Capo dello Stato si recherà in visita privata sulla tomba di San Francesco.