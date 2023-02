Oggi Zelensky sarà a Bruxelles al summit su migranti ed economia

Oggi, 9 febbraio, Volodymyr Zelesnky sarà a Bruxelles al summit su migranti ed economia.

Il presidente ucraino sarà di persona all’evento che non è in agenda ma non è stato smentito. Le ultime notizie sul vertice che sta per prendere piede dicono che Zelensky sarà oggi a Bruxelles per la prima volta dall’inizio dell’invasione della Russia un anno fa, come spiega AdnKronos.

Oggi Zelensky sarà a Bruxelles

Il capo di stato di Kiev ci sarà “per parlare di persona ai capi di Stato e di governo dell’Ue, che si riuniscono per un Consiglio europeo straordinario focalizzato su temi economici e migratori”.

Non ci sono molti dettagli sulla visita in seno al summit, anche perché nessuno l’ha confermata ma neanche nessuno la smentisce. A dare conferma ci aveva pensato lo stesso diretto interessato ma Zeensky non ha fornito particolari sulla natura e sul tema specifico del suo viaggio.

Un bilaterale con Meloni?

Con ogni probabilità lui andrà anche al Parlamento europeo, per parlare agli eurodeputati, oltre che al Consiglio. Zelensky è reduce dal tour a Londra e Berlino, dove ha visto Emmanuel Macron e Olaf Scholz e da quanto si apprende dovrebbe incontrare in bilaterale il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il summit non sarà aperto dal discorso della presidente del Parlamento Europeo, perché Roberta Metsola sarà impegnata in Aula.