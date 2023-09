Ogliengo (Jet HR): per avere successo nel mondo delle startup bisogna risolvere problemi

Ogliengo (Jet HR): per avere successo nel mondo delle startup bisogna risolve...

Roma, 12 set. (askanews) -“La linea guida che bisogna seguire per avere successo nel mondo delle startup è risolvere un problema reale. Sembra una banalità, ma è quello che si perde di vista: nelle complessità quotidiane si perde di vista il cliente. Bisogna semplicemente risolvere un problema reale. E’ quello che abbiamo fatto noi con Jet HR: siamo partiti, in un mese e mezzo abbiamo raccolto più di 50 clienti, che per un’azienda che vende ad altre aziende è un risultato incredibile. E perché? Perché risolviamo un problema reale. Anche quando abbiamo fatto un round di finanziamento, abbiamo raccolto il più grande pre-seed round d’Italia con 4,7 milioni di euro, la reazione degli investitori era ‘Finalmente c’è qualcuno che risolve questi problemi, un problema che io ho avuto'”. Lo dice Marco Ogliengo, fondatore della startup Jet HR.

“Quello che fa Jet HR è permettere alle aziende di eliminare la burocrazia dalla gestione del personale, quindi in soldoni permette di assumere, generare cedolini, pagare stipendi, togliere dei dubbi giuslavoristici, e sappiamo che l’Italia è il paese della burocrazia e della complicazione, con pochi clic. Quindi è una soluzione moderna per togliere tutta questa complessità”.