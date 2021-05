Ohio, decisione sui vaccini per convincere tutti gli scettici: “Puoi vincere 1 milione di dollari con la vaccinazione”

L'Ohio ha preso una decisione importante sui vaccini, per contrastare gli scettici. Offre la possibilità di vincere 1 milione di dollari.

L’Ohio è convinto che ci siano troppi scettici riguardo il vaccino anti-Covid, per questo ha deciso di fare una mossa molto azzardata. Chi si sottoporrà alla vaccinazione avrà la possibilità di vincere 1 milione di dollari.

Ohio, vaccini: la mossa contro gli scettici

Ci sono troppi scettici riguardo al vaccino anti-Covid, per questo l’Ohio ha deciso di mettere un maxi-premio in palio per tutti coloro che decideranno di sottoporsi alla vaccinazione. I leader politici degli Stati Uniti sono particolarmente “disperati” perché stanno cercando di convincere gli americani a farsi somministrare il vaccino contro il Coronavirus. Intanto, Mike DeWine, il governatore dell’Ohio, ha offerto a tutti la possibilità di vincere 1 milione di dollari facendosi vaccinare.

DeWine, repubblicano, ha dichiarato che cinque residenti dell’Ohio potranno vincere questa grande somma di denaro una volta a settimana. Ci sarà un’estrazione riservata agli adulti che hanno ricevuto almeno la prima dose. I fondi provengono dai fondi federali di soccorso per la pandemia.

Ohio, vaccini: il ritmo delle vaccinazioni

“So che alcuni potrebbero dire: DeWine, sei pazzo! Questa idea di un milione di dollari è uno spreco. Ma il vero spreco a questo punto della pandemia – quando il vaccino è disponibile per chiunque lo desideri – è una vita persa per Covid” ha scritto il governatore dell’Ohio su Twitter.

Più di un terzo della popolazione degli Stati Uniti, ovvero circa 117 milioni di americani, sono stati vaccinati fino a mercoledì, secondo quello che riportano i dati dei Centri statuinitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il ritmo delle vaccinazioni negli Stati Uniti continua a rallentare a causa dello scetticismo nei confronti del farmaco e al calo dei contagi. Il numero di americani che ha intenzione di vaccinarsi è diminuito di un terzo.

Ohio, vaccini: le ricompense

Il New Jersey e il Connecticut hanno fatto un accordo con i bar e i pub per offrire dei drink a chi si vaccina. Nel Maryland, ai dipendenti che vengono vaccinati vengono offerti 100 dollari. Andrew Cuomo, governatore di New York, ha affermato che i club di baseball dei Mets e degli Yankees distribuiranno biglietti gratuiti ai fan vaccinati prima delle partite. Molti stati Usa questa settimana inizieranno a vaccinare i ragazzini tra i 12 e i 15 anni con il vaccino Pfizer, dopo che alcuni esperti del CDC hanno approvato il piano.