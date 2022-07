Una bambina di soli 10 anni è rimasta incinta dopo uno stupro ed è stata costretta a cambiare Stato per abortire.

Una bambina di soli 10 anni, rimasta incinta dopo uno stupro, ha dovuto abbandonare l’Ohio per poter abortire. Un uomo è sospettato di violenza sessuale nei suoi confronti.

Ohio, la bimba di 10 anni incinta dopo uno stupro ha lasciato lo Stato per abortire

A soli 10 anni è rimasta incinta dopo uno stupro e ha dovuto abbandonare l’Ohio per poter abortire. Una notizia confermata dalla polizia dello Stato, dopo che per alcune settimane era stata messa in dubbio. “Sembra un’invenzione” aveva dichiarato il procuratore generale Dave Yost. Molti anti abortisti avevano dichiarato che si trattava di una notizia falsa, inventata “solo per difendere le posizioni” del presidente Joe Biden, che ha criticato la decisione della Corte Suprema.

Purtroppo questa notizia è vera. La bambina era incinta di sei settimane e tre giorni e ha abortito il 30 giugno in uno stato del Midwest, in Indiana, dove l’aborto è legale.

Un uomo è sospettato di violenza sessuale

L’uomo sospettato di essere lo stupratore della bambina si chiama Gershon Fuentes, del Guatemala, e ha 27 anni. L’uomo è accusato di “stupro di un minore di età inferiore ai 13 anni“, avvenuto il 12 maggio.

Secondo quanto riportato dall’Afp, parti dell’embrione della bambina sono stati sottoposti a test genetici per confermare i legami con il sospettato. La decisione che ha ribaltato la sentenza Roe vs Wade, che garantiva il diritto all’aborto negli Stati Uniti, ha portato 26 Stati a limitare o negare la possibilità di aborto.