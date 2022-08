Ok Corral fra Calenda e Salvini che dà del “razzista” al leader del Terzo Polo

Ad un mese esatto dal voto gli animi si scaldano e Matteo Salvini, accusato di dire "cretinate", replica a distanza e dà del “razzista” a Carlo Calenda

Una vera e propria sfida all’Ok Corral, quella fra Carlo Calenda e Matteo Salvini, con il primo che accusa il leghista di dire “cretinate” e il secondo che dà del “razzista” al leader del Terzo Polo accusandolo di aver discriminato gli studenti delle scuole professionali.

Da dove cominciamo? Dal preambolo, che è quello per cui in Italia fra un mese ci saranno le elezioni politiche con i big che iniziano a “pestarsi” sul serio come fabbri. Poi da Calenda, che il 24 agosto aveva detto: “La quantità di cretinate che sta dicendo Salvini in questa campagna elettorale… se qualcuno ancora lo vota credendogli ha dei problemi“.

Salvini dà del “razzista” a Calenda

La replica di Salvini, che oggi è a Frosinone, è arrivata per decantazione: giorni fa il leader di Azione oggi in corsa con Matteo Renzi aveva “affermato tra le righe che gli istituti tecnici sono inferiori al liceo nella formazione dell’individuo”, questo lo dice Libero.

Ecco cosa aveva detto Carlo Calenda: “Tutti i ragazzi devono andare al liceo. Dopo gli studi professionali e tecnici. Prima formiamo uomo e cittadino”.

“Ignorante, viva gli istituti tecnici”

La risposta di Salvini è questa: “C’è differenza tra noi e certa sinistra. Penso a Calenda, che ieri ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, hanno meno cultura e hanno più problemi.

Uno che dice così è ignorante e razzista. Viva i ragazzi che vanno agli istituti tecnici, professionali, alberghieri, Itis e geometri che non valgono di meno rispetto agli altri. Noi non abbiamo spocchia e arroganza”.