Ok ddl lavoro, Orlando: accordo parti sociali grande risultato

Roma, 30 giu. (askanews) – L’accordo raggiunto ieri con le parti sociali sul decreto lavoro, approvato oggi in Cdm, è “un grandissimo risultato”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio dei ministri.

“All’interno del decreto – ha detto – ci sono ulteriori strumenti per gestire questo passaggio che possono aiutare imprese e lavoratori. Anche questi strumenti avrebbero un senso del tutto diverso se ieri non ci fosse stato un accordo con le parti sociali che considero un grandissimo risultato perchè impegna tutti a utilizzare questi strumenti per evitare quanto più possibile danni di carattere sociale, per mantenere i livelli occupazionali e la capacità competitiva delle imprese.

Credo che sia davvero una buona notizia e mi auguro che sia una ripresa di un metodo per affrontare più in generale le sfide che sono di fronte. Il dialogo sociale è una pratica molto importate e utile che può dare una risposta alta alle domande che vengono dal Paese”, ha concluso.