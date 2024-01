Ok del Governo ad 'election day' a giugno e terzo mandato sindaci

Roma, 25 gen. (askanews) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto elezioni che prevede, tra l’altro, l’election day l’8 ed il 9 giugno, con l’accorpamento delle consultazioni europee ed amministrative, ed il terzo mandato per i sindaci di Comuni tra 5 e 15mila abitanti. Nessun limite di mandato per i comuni sotto i 5 mila abitanti. “È stata prevista la possibilità che si svolgano su due giorni, attualmente con una possibilita che possano essere la domenica e il lunedi ma il consiglio dei ministri con provvedimento a parte ha deliberato anche l’accorpamento delle prossime elezione europee, e riguarda la giornata di sabato 8 e domenica 9 (giugno,ndr)”. A spiegarlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.