OK +++ Onu chiede "massima moderazione" dopo attacchi israeliani contro Iran

Ginevra (Svizzera), 13 giu. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiede “la massima moderazione” dopo gli attacchi israeliani contro l’Iran. Lo ha dichiarato la portavoce delle Nazioni Unite Alessandra Vellucci.

“Il segretario generale condanna ogni escalation militare in Medio Oriente. È particolarmente preoccupato per gli attacchi israeliani contro gli impianti nucleari in Iran, mentre sono in corso i colloqui tra Iran e Stati Uniti sullo stato del programma nucleare iraniano”.

“Il segretario generale ricorda l’obbligo degli Stati membri delle Nazioni Unite di agire in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Il segretario Generale chiede a entrambe le parti di mostrare la massima moderazione, evitando a tutti i costi di sprofondare in un conflitto più profondo, una situazione che la regione difficilmente può permettersi”, ha aggiunto Vellucci.