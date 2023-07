Nuova tragedia familiare negli Stati Uniti: come riportato da ABC, nelle scorse ore una donna dell’Oklahoma ha ucciso i suoi tre figli prima di suicidarsi.

Madre uccide i tre figli e si suicida in Oklahoma, cos’è accaduto

I fatti risalgono a giovedì scorso, 20 luglio: in base alle ricostruzioni dei fatti, sembra il dipartimento di polizia di Verdigris si fosse in un primo momento insospettito per aver notato lo scoppio di alcuni fuochi d’artificio all’interno di un’abitazione, secondo quanto riportato dall’Oklahoma State Bureau of Investigation in un comunicato stampa.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti avrebbero trovato la donna protagonista della vicenda, la 39enne Brandy McCaslin, armata e barricata all’interno dell’abitazione dove viveva con i suoi figli. Dopo aver provato a comunicare con la donna per ben tre ore, le autorità si sono ritrovate obbligate a fare irruzione nell’abitazione, visto che ad un certo punto non stavano più ricevendo risposte. Non appena entrati, i poliziotti si sono ritrovati di fronte una scena agghiacciante: la donna aveva infatti deciso di togliersi la vita con uno colpo di arma da fuoco alla testa, tutto questo dopo aver ucciso i suoi tre figli di 11 anni, di 6 anni e di 10 mesi.