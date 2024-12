Olanda, i soccorsi dopo l'esplosione di un edificio di tre pian all'Aia

L’Aia, 7 dic. (askanews) – Nelle immagini, l’intervento dei vigili del fuoco olandesi dopo il crollo parziale di un condominio di tre piani a L’Aia a causa di un incendio e di un’esplosione. “I servizi di emergenza stanno attualmente soccorrendo e cercando persone e spegnando l’incendio”, ha dichiarato il servizio antincendio della città in un comunicato. I soccorritori non sanno quante persone siano ancora sotto le macerie, né cosa possa aver causato l’esplosione nell’edificio, situato non lontano dal centro della città.

Secondo Afp, decine di autopompe stanno lottando contro l’incendio mentre enormi colonne di fumo si sono levate in cielo, lasciando nell’aria un odore pungente.

Secondo i media locali diverse persone sono già state tratte in salvo, quattro persone ferite nell’esplosione sono state portate negli ospedali locali, hanno dichiarato i vigili del fuoco, ma si ignora quante possano essere rimaste intrappolate all’interno e sotto le macerie.