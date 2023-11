Olanda: Schlein, 'Salvini masochista, con Wilders che diceva 'mai un euro a Italia''**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "C'è un certo masochismo in Salvini visto che mette la foto in cui abbraccia uno che andava in giro con i cartelli 'Mai un euro all'Italia... Invece di guardare a quelli che ci non ci vogliono dare un euro, pensino al treno del Pnrr che rischiam...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – "C'è un certo masochismo in Salvini visto che mette la foto in cui abbraccia uno che andava in giro con i cartelli 'Mai un euro all'Italia… Invece di guardare a quelli che ci non ci vogliono dare un euro, pensino al treno del Pnrr che rischiamo di perdere e quello nessun ministro lo può far fermare". Così Elly Schlein a L'Aria che Tira su Matteo Salvini e il leader dell'estrema destra olandese, Geert Wilders.