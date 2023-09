Olanda: : si dimette ministro Esteri, sarà nuovo commissario europeo per l’azione sul clima

Amsterdam, 1 set. (Adnkronos/Dpa) - Il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra ha annunciato di essersi dimesso formalmente dal suo incarico, per prepararsi al suo probabile nuovo ruolo di commissario europeo per l’azione sul clima. Hoekstra, cristiano-democratico, ha scritto su X di ave...

Amsterdam, 1 set. (Adnkronos/Dpa) – Il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra ha annunciato di essersi dimesso formalmente dal suo incarico, per prepararsi al suo probabile nuovo ruolo di commissario europeo per l’azione sul clima. Hoekstra, cristiano-democratico, ha scritto su X di aver presentato le proprie dimissioni al re Guglielmo Alessandro. Era stato nominato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Succederà al socialdemocratico Frans Timmermans, il favorito dell'alleanza rosso-verde alle elezioni parlamentari olandesi di novembre.

Per il momento la direzione del Ministero degli Esteri sarà affidata all'attuale ministro del commercio estero Liesje Schreinemacher. Hoekstra era ministro degli Esteri e vice primo ministro dal gennaio 2022. La nomina di Hoekstra alla carica di commissario per il clima ha suscitato critiche nei Paesi Bassi. I verdi, i socialdemocratici, le organizzazioni ambientaliste e il movimento dei cittadini si sono lamentati della sua mancanza di esperienza e conoscenza e di non aver mai promosso un'azione sul cambiamento climatico. In passato Hoekstra ha lavorato per la società di consulenza McKinsey e la società di combustibili fossili Shell.