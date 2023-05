Olanda: turista italiano morto dopo caduta in canale Amsterdam

Amsterdam, 20 mag. (Adnkronos) – Un turista italiano di 24 anni è morto dopo essere caduto in un canale del centro di Amsterdam. Lo riferisce il sito olandese Nl Times. I servizi di emergenza sono stati allertati poco dopo le 00:30 della scorsa notte. Il giovane è stato tratto in salvo dai sommozzatori e portato poi in elicottero in ospedale, dove è purtroppo deceduto alcune ore dopo. Al momento non è stata resa nota l'identità del 24enne. Si ignorano le circostanze in cui il turista è caduto nel canale. La polizia ha aperto una inchiesta e lanciato un appello per eventuali testimoni.