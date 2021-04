Barbara D'Urso ha annunciato gli esiti della comparazione del DNA di Olesya Rostova con quello della donna russa che ne reclamava la maternità.

Barbara D’Urso ha annunciato in diretta l’esito del test del DNA che ha escluso la parentela di Olesya Rostova con la donna russa che ne aveva reclamato la maternità. Dopo aver spiegato che una famiglia russa aveva sospettato che la giovane potesse essere la loro figlia, ha affermato che “è stata fatta subito la comparazione del DNA e non è così“.

Denise Pipitone: esito DNA dalla D’Urso

La conduttrice Mediaset si sta occupando del caso e nell’ultimo appuntamento di venerdì 2 aprile ha fornito tutti gli aggiornamenti specificando che la partita rimane aperta e le speranze per Piera Maggio, madre di Denise, restano accese. Ha inoltre anticipato che nel pomeriggio di lunedì 5 aprile un programma russo annuncerà in diretta i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Denise con quello di Olesya.

Pomeriggio Cinque ne trasmetterà in contenuti in contemporanea, cosa che permetterà di chiarire definitivamente se la giovane possa essere Denise Pipitone.

“Noi saremo in onda e vi aggiorneremo in diretta”, ha spiegato. Il consulente giudiziario Salvatore Musio, in collegamento con Barbara D’Urso, ha anche messo a confronto delle foto di Denise, Olesya e Piera Maggio. “Ci sono delle compatibilità nella forma delle labbra. Ma sono compatibilità che riguardano solo parti del volto.

Manca il padiglione auricolare, che sarebbe stato ricco di particolari”, ha sottolineato.

Di contro ci sono diversi elementi che allontanano le speranze, primo tra tutti il fatto che la 20enne ha raccontato di non sapere nulla di italiano mentre Denise, all’epoca della scomparsa, lo parlava molto bene.