Olevano Romano, bimbo di 6 anni morto ribaltandosi con un quad

Un bimbo di 6 anni è morto nel suo giardino durante il pomeriggio di Pasquetta: il quad su cui stava viaggiando si è ribaltato e lo ha schiacciato.

Tragedia a Olevano Romano, comune in provincia di Roma, dove un bimbo di quasi 6 anni è morto dopo essersi ribaltato con il quad. Mentre si trovava a bordo del mezzo insieme ad un’altra persona, il mezzo lo ha travolto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Bimbo morto ribaltandosi col quad

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di Pasquetta. Lorenzo Pizzuti, che avrebbe festeggiato il compleanno il giorno seguente, stava trascorrendo la giornata nel suo giardino insieme a degli amici di famiglia. Ad un certo punto è salito a bordo di un quad guidato da una ragazza di 26 anni che all’improvviso, mentre lo stava guidando su una strada di campagna che costeggia il cortile, ne ha perso il controllo.

Il mezzo si è quindi ribaltato schiacciando il piccolo, rimasto incastrato davanti ai genitori che hanno subito lanciato l’allarme al 118. Giunti sul posto, gli operatori sanitari non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvare la vita di Lorenzo, che giaceva già privo di vita al loro arrivo. Anche la ragazza che era alla guida del quattro ruote è rimasta ferita e trasferita in codice rosso all’ospedale di Colleferro. I traumi da lei riportati non si sono comunque rivelati gravi.

Bimbo morto ribaltandosi col quad: indagini in corso

La Procura di Tivoli, che sta indagando sull’incidente, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e sequestrato il mezzo con cui è avvenuto l’incidente. Il nome della donna potrebbe finire presto sul registro degli indagati. Il corpo della vittima è stato trasferito all’ospedale di Tor Vergata dove sarà eseguita la autopsia.