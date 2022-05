Oli?, dopo Sanremo Giovani presenta “doremifa”: “Il mio nuovo singolo nasce da un momento di sconforto”

Nell’intervista oli? presenta il suo nuovo singolo, “doremifa”, ripercorre con entusiasmo la sua avventura sanremese e svela i prossimi progetti.

Si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani, nel dicembre 2021, mantenendo il suo spirito impegnato e anticonformista, gentile e leggero, spensierato e determinato al contempo. oli? presenta nell’intervista il suo nuovo singolo, “doremifa” , e svela alcuni dei suoi prossimi progetti.

oli?, il suo nuovo singolo è “doremifa”

Artista anticonformista e controcorrente, il suo nuovo singolo si caratterizza per il sapore pop punk e racconta con ironia e sarcasmo il divario generazionale dei giorni nostri. In un mondo in cui le tradizioni si scontrano sempre di più con le rivoluzioni sociali e il progresso culturale, in un momento storico segnato da paure e incertezze, oli? in “doremifa” usa la metafora di una storia d’amore per delineare uno spaccato della società attuale.

Il brano è stato scritto e composto dallo stesso oli? e prodotto da Riccardo Scirè. A proposito di “doremifa”, il giovane cantante ha dichiarato: “È la canzone manifesto del disagio generazionale attuale. Nasce in risposta al periodo di sconforto odierno, che dopo anni di reclusione e limitazioni, vede ancora una volta protagonisti guerre e cronaca nera.

In mezzo a questo scenario apocalittico il protagonista non dorme la notte, sente il peso del mondo e si sente causa di qualsiasi cosa vada storta. Mentre lei è la classica ragazza che ci beve su, fa finta di niente, si scatta foto e le posta su Instagram. Una relazione destinata a distruggersi, raccontata con ironia e chitarre distorte”.

oli?: “Ho trasformato in musica un periodo incerto”

Approfondendo il lavoro – interiore in primis – portato avanti per dare vita a “doremifa”, oli? ha spiegato: “Al culmine di una serie di emozioni, che il dolore di un periodo trafitto dalla guerra e l’incertezza dettata dalla pandemia hanno fatto emergere con forza, ho riflettuto sulla mancanza di empatia che dilaga nel nostro presente. “Mi fa schifo tutto quanto”, dico con tono leggero e ironico, sebbene sia una frase che rispecchia il mio stato d’animo. Non mi piace appesantire le canzoni facendo la morale. Non voglio per forza insegnare qualcosa, non mi sento adatto a farlo. Non voglio mettermi un gradino sopra a chi ascolta, siamo sullo stesso piano. Mi limito a raccontare sensazioni vissute e le condivido sperando di far sentire meno sole altre persone. Il mio nuovo singolo nasce in un momento di sconforto che ho cercato di esternare attraverso la musica e l’arte. Ognuno di noi nella vita trova un canale che permette di liberare sensazioni che tendiamo a trattenere. Musica e scrittura per me sono da sempre uno sfogo prezioso”.

Il brano finisce con parole pungenti, forti, metaforicamente intense. “Resteremo per sempre un bellissimo niente” non è riferito solo a una relazione, ma “è un messaggio rivolto anche a sé stessi, perché spesso tendiamo ad autodistruggerci. L’umanità è bellissima, ma siamo un bellissimo accumulo di niente, quel che è certo è che c’è un inizio e una fine”.

La partecipazione a Sanremo Giovani

La partecipazione alla finale di Sanremo Giovani 2021, con il brano “Smalto e tinta”, resta un traguardo indimenticabile. oli? commenta la sua avventura al Festival, raccontando con entusiasmo la bellezza del momento vissuto.

“Non maturo mai troppe aspettative, perché ritengo siano nostre nemiche. Non pensavo neppure di essere scelto per Sanremo Giovani. Mi presentavo da indipendente ed essere scelto è stata già una grandissima soddisfazione, che è diventata ancora più grande potendo arrivare così avanti. Sento di essermi divertito molto, non ho rimorsi. Ho portato un messaggio e l’ho fatto nel modo in cui volevo, attraverso una canzone orecchiabile ma racchiudendo al suo interno un messaggio importante”, ha svelato.

I prossimi progetti

oli? è la rivoluzione del pop degli anni Venti. Il giovane talento bellunese, classe 1996, è ben determinato a creare un’ammaccatura nella cultura musicale moderna, con un sound che fonde melodie catchy a testi intimisti e generazionali, chitarre e 808 distorte. La nuova era del pop parte da qui: un mix di atmosfere che vanno da and storiche dell’emo e del pop-punk come Panic! At the disco, My Chemical Romance e Blink- 182, passando per reference moderne come Machine Gun Kelly e Yungblud.

Non mancano i progetti futuri e confida: “Entro l’anno vorrei pubblicare un EP nel quale racchiudere il cammino che ho fatto finora. Ho tante canzoni nel cassetto e spero di tornare live, perché ne ho proprio bisogno”.