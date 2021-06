Oli usati, il primato circolare dell'Italia in Europa

Italia eccellenza europea nella filiera dell’olio minerale usato, dalla raccolta alla rigenerazione, grazie all’esperienza del Conou. Ecco i numeri: a fronte dell’immesso al consumo nel mercato europeo, in media in un anno, di oltre 4,3 milioni di tonnellate di olio lubrificante vergine, l’olio usato raccoglibile è di circa 2 milioni e 100 mila tonnellate mentre il raccolto è pari all’88% del raccoglibile; in Italia è del 99%.

Nel vecchio continente, poi, si avvia a rigenerazione una quota pari al 60% del raccolto, mentre in Italia si arriva a circa il 98-99%.

 Â