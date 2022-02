Seconda medaglia azzurra ai Giochi di Pechino 2022: è argento per Fontana, Valcepina, Sighel e Cassinelli nello short track.

La seconda medaglia italiana ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 è arrivata dallo short track.

Italia argento nella staffetta mista di short track a Pechino 2022

La staffetta mista azzurra di short track composta da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli ha conquistato la medaglia d’argento.

Nei turni precedenti, aveva gareggiato Yuri Confortola al posto di Sighel.

Per Fontana, salita sul podio per cinque Olimpiadi consecutive, si tratta della nona medaglia olimpica, per Valcepina della terza. Prima podio ai Giochi invece per Cassinelli e Sighel.

Oro alla Cina

L’oro è andato alla Cina, con il tempo di 2.37.348, di pochissimo inferiore a quello italiano di 2.37.364. Bronzo invece per l’Ungheria, che ha chiuso a 2.40.900.

Squalificato il Canada, cui è stata imputata una caduta proprio degli ungheresi.

La finale si è disputata al Capital Indoor Stadium di Pechino.

Argento anche per Lollobrigida

Poche ore prima, anche la prima medaglia italiana di questi Giochi 2022 era arrivata dal ghiaccio, grazie a Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri di pattinaggio di velocità con il tempo di 3.58.06, dietro l’olandese Irene Schouten (record olimpico con 3.56.93) e davanti alla canadese Isabelle Weidemann.

Leggi anche: Olimpiadi invernali Pechino 2022, dove vederle in TV