Olimpiadi 2026, Salvini: manterremo gli impegni, al Cio passeranno le perplessità

Bergamo, 5 feb. (askanews) – Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ribadisce la volontà di mantenere gli impegni presi per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e di fronte alle perplessità espresse dal Cio sul rispetto dei tempi per il completamento della pista di bob replica: “Passeranno le perplessità”.

A margine di un evento a Bergamo, il ministro ha detto: “Si procede seguendo i tempi e recuperando ritardi ereditati dal passato, penso alla variante di Tirano. Finalmente è stata aggiudicata la gara per la pista di bob senza costi aggiuntivi”. Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse pentito come Giorgetti di aver portato le Olimpiadi in Italia, ha risposto: “Noi abbiamo vinto le Olimpiadi come Milano-Cortina, quindi le Olimpiadi saranno soprattutto fra Milano e Cortina. Per questo abbiamo vinto e per questo lavoriamo, ci saranno miliardi di telespettatori collegati e milioni di turisti in Lombardia e in tutta Italia. Quindi il mio dovere è mantenere tutti gli impegni presi”. E alle perplessità del Cio cosa risponde? “Passeranno le perplessità”.