Olimpiadi: Amnesty, 'atleti devono poter parlare sui temi dei diritti della Cina'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Gli atleti olimpici impegnati ai prossimi Giochi Invernali di Pechino devono poter parlare della situazione dei diritti umani in Cina, ha affermato Amnesty International. "Non ci possono essere restrizioni qui", ha detto alla dpa Friederike Adamczak, portavoce dell'organizzazione in Germania.

Ciò deve valere anche per argomenti che il governo cinese considera "sensibili", ha affermato. "Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) è responsabile di garantire questo". Secondo Amnesty ci sono "crimini contro l'umanità" in Cina, ha detto Adamczak. "E in almeno tre capi di imputazione, vale a dire per quanto riguarda detenzione, persecuzione e tortura".

Un esempio lampante è la situazione nella regione nord-occidentale dello Xinjiang, dove uiguri e kazaki sono presi di mira dallo stato cinese.

"Il problema principale è togliere loro l'identità etnica e religiosa", ha detto Adamczak. Almeno un milione di persone sono state detenute lì dal 2017 senza giustificazione legale. "È assolutamente terribile nei campi", ha detto Adamczak. "Le persone spesso non sanno perché sono lì".

I motivi degli arresti potrebbero essere soggiorni o contatti all'estero, utilizzo di Whatsapp, pratica dell'Islam o violazioni della politica del figlio unico. Diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, hanno annunciato boicottaggi diplomatici dei Giochi, che dureranno fino al 20 febbraio.

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, invece, si recherà a Pechino per la cerimonia di apertura il prossimo 4 febbraio. Quel giorno anche il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe recarsi nella capitale cinese.