Olimpiadi: atleti a Tokyo eleggono 4 membri in commissione Cio, Pellegrini, Gasol, Ota e Włoszczowska

Tokyo, 4 ago. (Adnkronos) – Gli atleti dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno eletto Pau Gasol, Maja Włoszczowska, Federica Pellegrini e Yuki Ota alla Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), per un mandato che si concluderà ai Giochi Olimpici Los Angeles 2028.

I nuovi membri eletti si uniscono alla Commissione per rappresentare la voce dell'atleta all'interno del Movimento Olimpico. Tra il 13 luglio e il 3 agosto, 6.825 atleti hanno votato alle elezioni del Cio AC ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, rappresentando un tasso di partecipazione del 61,27%, uno dei più alti nella storia delle elezioni Ac, il primo dei quali si è tenuto ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996.

Con il maggior numero di stazioni di voto per qualsiasi elezione del Cio, gli atleti hanno avuto l'opportunità di votare in 11 località, tra cui il Villaggio Olimpico di Tokyo, i villaggi satellite e altri siti di alloggio ufficiali di Tokyo 2020. In totale, 30 candidati, provenienti da 30 paesi diversi e in rappresentanza di 19 sport, si sono candidati alle elezioni. Nelle votazioni Pau Gasol ha ottenuto 1888 voti, Maja Włoszczowska 1674, Federica Pellegrini 1658 e Yuki Ota 1616.