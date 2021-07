Olimpiadi: Bach chiede accesso del pubblico a Tokyo se situazione covid-19 migliora

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach ha chiesto al primo ministro giapponese Yoshihide Suga di prendere in considerazione la possibilità di consentire al pubblico di partecipare agli eventi di Tokyo 2020 se c'è un miglioramento nella situazione covid-19 in Giappone.

Lo riporta Kyodo News, citando un anonimo funzionario del governo. Bach avrebbe avanzato la richiesta durante un incontro con Suga qui mercoledì. Il primo ministro ha ribadito a Bach che gli organizzatori e il governo esamineranno la possibilità di consentire ai fan di partecipare agli eventi in caso di cambiamento significativo della situazione, secondo Kyodo News.

I Giochi, che prenderanno il via con la cerimonia di apertura il 23 luglio, si terranno in gran parte a parte a porte chiuse come risposta del governo giapponese alla situazione legata al coronavirus.

Tokyo ieri ha registrato 1.308 nuove infezioni da covid-19, il conteggio più alto della capitale da sei mesi – appena otto giorni prima della cerimonia di apertura.