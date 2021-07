Olimpiadi: Bach, 'emozione atleti alle stelle, tutti felici di partecipare ai Giochi' (2)

(Adnkronos) – Il presidente del Comitato olimpico internazionale guarda già alle prossime Olimpiadi invernali che si svolgeranno tra poco più di sei mesi a Pechino. "Dobbiamo affrontare di nuovo la pandemia, che non sarà finita per quel momento, quindi dobbiamo essere realistici e dobbiamo trovare là le giuste misure contro la pandemia.

Questo inizia già con gli eventi di test per gli atleti internazionali, in modo che i nostri partner cinesi e il comitato organizzatore possano darti il ​​benvenuto a ottobre per gli eventi di test internazionali sulla pista di bob. Lo stesso vale anche per gli altri atleti degli sport invernali, che poi si spera, dall'autunno in poi, possano venire a Pechino e a Zhangjiakou, testare le piste e gli impianti per poi essere pronti in condizioni di sicurezza per il febbraio del prossimo anno".