Olimpiadi: Bach non porterà la torcia di Tokyo 2020 per le misure covid e per dare l'esempio

Tokyo, 18 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Cio Thomas Bach non porterà la torcia olimpica questa settimana mentre completa il suo viaggio di 121 giorni verso i Giochi di Tokyo 2020. Un portavoce del Cio ha spiegato che la decisione è stata presa in linea con le precauzioni per il Covid-19 e per "dare l'esempio".

Inizialmente era stato previsto che Bach portasse la Torcia a Hiroshima a maggio, ma la visita è stata possibile solo questa settimana. Nel 2016, Bach ha passato la torcia al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon a Rio de Janeiro.