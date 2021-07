Olimpiadi: Barelli, 'argento staffetta storico e bronzo Martinenghi non scontato'

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – "Oggi è una bella giornata, l'argento della staffetta 4×100 è storico e per nulla scontato, come il bronzo di Martinenghi. Tutti i ragazzi sono stati bravi. Per quanto riguarda le staffette è la prima volta che arriviamo così in alto sul podio.

Noi miravamo in alto e l'argento va bene, gli americani non erano avvicinabili". Sono le parole del presidente della Federnuoto Paolo Barelli, dopo l'argento della staffetta 4×100 stile libero azzurra e il bronzo nei 100 rana di Nicolò Martinenghi.