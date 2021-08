Olimpiadi: Busà, 'sono 34 anni che aspetto questa medaglia, la porto come souvenir a papà'

Tokyo,6 ago. (Adnkronos) – "Sono 34 anni che aspetto questa notte, infatti non devo dormire. Si e' fatta attendere, ma è bellissima". Lo ha detto Luigi Busa', medaglia d'oro nel karate, collegato con Casa Italia. "Sognavo da sempre di portare Avola in festa.

Invito tutti gli amici di sempre a rendere questa bandiera, voglio festeggiare con tutto il paese, sono orgoglioso di Avola e degli avolesi", ha aggiunto il siciliano che ha poi spiegato da dove deriva il soprannome "gorilla di Avola". "Nasce da una mia esultanza, mi sono battuto i pugni sul petto, in nazionale mi dissero il "gorilla", poi ho letto la storia ed è un animale favoloso".

"Come vorrei festeggiare? Ci vuole la birretta…", ha aggiunto con il sorriso Busà.

"Però non è finita per noi del karate c'è un'altra ragazza e può arrivare un'altra bellissima medaglia e voglio festeggiare con tutti", ha proseguito con un pensiero al padre. "Nella mia medaglia vedo mio papà, gliela avevo promessa da piccolo, i carabinieri, la Fijlkam. Il karate è stato il punto fermo della mia vita, e non sempre bello, a tratti l'ho odiato. Vorrei fare più festa ma non riesco, è favolosa. Ho preso souvenir a tutti tranne che a mio padre, perchè gli ho portato questa, se la merita…", conclude Busà mostrando la medaglia d'oro.