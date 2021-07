Olimpiadi: Capobianco, 'pagata emozione dell'esordio, c'è qualcosa da rivedere'

Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “La prima è difficile per tutte e lo abbiamo visto con risultati strani nelle altre partite. Abbiamo sbagliato qualcosa in difesa ma l’emozione comunque non ha aiutato. La Mongolia ha tirato meglio del solito da dietro l’arco ma qualcosa, soprattutto dietro, dobbiamo rivedere”.

Così il coach azzurro Andrea Capobianco dopo il successo all'esordio del torneo olimpico femminile di basket 3×3 contro la Mongolia. Le Azzurre torneranno in campo alle 14.25 italiane per sfidare la Francia.