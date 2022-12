Olimpiadi: Carraro, ‘Padel ai Giochi? Non ci manca nulla, abbiamo grandi prospettive’

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - “Non manca nulla al padel per diventare sport olimpico. Ci sono dei passi da compiere, li stiamo compiendo, e un evento come questo, in una città olimpica (Milano-Cortina 2026 ndr.), ci aiuta a far vedere al Cio e a tutti coloro che sono coinvolti, che il p...

(Adnkronos) – “Non manca nulla al padel per diventare sport olimpico. Ci sono dei passi da compiere, li stiamo compiendo, e un evento come questo, in una città olimpica (Milano-Cortina 2026 ndr.), ci aiuta a far vedere al Cio e a tutti coloro che sono coinvolti, che il padel ha grandi prospettive anche in quella direzione". Lo ha detto il presidente della Federazione Internazionale di Padel (Fip), Luigi Carraro, durante la presentazione di chiusura del torneo Milano Premier Padel P1 alla sua prima edizione, su un possibile inserimento dle padel come sport olimpico.