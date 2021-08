Roma, 4 ago. (Adnkronos) – La vittoria dell'oro nell'inseguimento in pista "mi ha dato un'emozione da far piangere: fenomenali, non dico altro". Il ct del ciclismo azzurro Davide Cassani commenta così all'Adnkronos l'oro vinto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che hanno anche ritoccato il record del mondo.

"Un oro che è loro e di Marco Villa. Io posso solo dire che ho goduto veramente per questa vittoria".