Olimpiadi, Ceccardi: Carini ha smascherato follia sinistra woke

Roma, 2 ago. (askanews) – “Angela Carini non ha perso, ha vinto: non ha perso la dignità di donna, nè il coraggio di pugile. A perdere è stato lo sporte e queste Olimpiadi scandalose che dopo aver offeso miliardi di cristiani con le drag queen vestite da Gesù Cristo e da apostoli ora hanno umiliato anche il genere femminile”. Lo sostiene in un video l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi.

“A perdere sono state le femministe, gli ideologi arcobaleno per i quali ogni desiderio è diritto e la realtà non conta nulla. Il pugno che Angela ha preso è stato un pugno sferrato a tutte le donne che credono nel merito ma si ritorcerà contro l’ipocrisia della sinistra. Il gesto di ritirarsi ha illuminato davanti al mondo intero quali livelli di ingiustizia porta l’ideologia della sinistra woke, con le falsità propagandate in nome di un finto progresso civile. Grazie Angela, hai rifiutato di renderti complice di una follia epocale e l’hai smascherata. Hai messo tutte queste anime belle k.o.”, conclude Ceccardi.