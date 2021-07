Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) – "Sto per prendere il volo per rientrare in Italia. Parliamo nei prossimi giorni". Lo ha detto il ct del ciclismo azzurro Davide Cassani, prima di imbarcarsi da Tokyo per il rientro in Italia, un rientro probabilmente anticipato dopo i risultati delle Olimpiadi nelle prove su strada, con un bronzo di Elisa Longo Borghini tra le donne e la delusione degli uomini.