Olimpiadi: Cio spera in una capacità spettatori fino al 30% a Pechino 2022

Pechino, 1 feb. (Adnkronos) – Il Comitato olimpico internazionale (Cio) spera che le sedi dei Giochi di Pechino che inizieranno venerdì possano essere riempite fino al 30% della loro capacità, nonostante le rigide misure del coronavirus. Il direttore esecutivo dei Giochi Olimpici del Cio Christophe Dubi ha dichiarato che una decisione finale deve ancora essere raggiunta e che i numeri potrebbero variare a seconda delle sedi.

Inoltre ha affermato che non solo i cittadini cinesi, ma anche altri residenti nel paese devono avere accesso ai Giochi del 4-20 febbraio.

"In termini di capacità non ci siamo ancora, perché deve essere messo a punto luogo per luogo, ma direi che se avessimo una persona su tre sarebbe già un buon risultato", ha detto Dubi. "Potrebbe anche dipendere dal fatto che sia all'aperto o al chiuso. La cosa grandiosa è che avremo spettatori e questo non è solo per gli spettatori cinesi ma per i residenti cinesi, e siamo stati molto insistenti su questo".

I fan dall'estero sono esclusi e la Cina non vende biglietti per i Giochi, ma piuttosto li distribuisce, con rigide misure di coronavirus, tra cui la richiesta di test per gli spettatori. Gli organizzatori cinesi si assicureranno che non ci siano contatti tra gli spettatori e nessuno alle Olimpiadi perché la popolazione cinese è rigorosamente tenuta separata dagli stakeholder olimpici che si trovano in una bolla.