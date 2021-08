Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – "Tamberi la nuova stella dell'atletica? Si', ha carattere, è simpatico. Non ci servono i robot, ma atleti che mostrino le proprie emozioni". Lo ha detto Sebastian Coe, presidente di World Athletics, in un incontro con la stampa italiana, parlando della medaglia d'oro nel salto in alto Gimbo Tamberi.