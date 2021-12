Olimpiadi: Culing, Italia maschile si qualifica per i Giochi Invernali di Pechino 2022**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Missione compiuta. La Nazionale maschile italiana di curling si è qualificata per i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. A quattro anni dall'ultima rassegna a cinque cerchi di Pyeongchang 2018, gli azzurri conquistano così sul ghiaccio la seconda partecipazione consecutiva ad un'Olimpiade, la terza considerando l'edizione di Torino 2006, quando la squadra tricolore prese parte all'evento in quanto Nazione ospitante.

Decisiva la vittoria odierna nel primo match dei playoff del Torneo Preolimpico contro la Repubblica Ceca. La Nazionale azzurra allenata da Claudio Pescia – sul ghiaccio con Joel Retornaz (skip, Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare) – dopo il secondo post nel round robin ha così sfruttato immediatamente la possibilità di conquistare il pass e volare in Cina.

Contro la Repubblica Ceca il team tricolore comincia alla grande passando subito avanti 3-0 nel primo end.

La Repubblica Ceca dello skip Klima risponde con un punto nella seconda ripresa e un punto arriva anche per gli azzurri nella terza mano. Nel quarto end sono bravi gli avversari a mettere a referto due marcature a cui l'Italia replica con un punto nel quinto: all'intervallo la situazione è di 5-3 per i nostri. La seconda metà di gara è caratterizzata da grande tensione per la posta in palio.