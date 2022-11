Olimpiadi: dal 1° dicembre in vendita i biglietti dei Giochi di Parigi 2024

Roma, 28 nov.

– (Adnkronos) – La prima fase della biglietteria dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si aprirà il 1° dicembre, offrendo ai fan di tutto il mondo la prima opportunità di assicurarsi i biglietti per le attesissime Olimpiadi di Parigi 2024. Coloro che volessero vivere i Giochi in prima persona potranno cominciare il proprio viaggio a Parigi iscrivendosi al sorteggio per la prima vendita di biglietti su https://tickets.paris2024.org tra il 1° dicembre e il 31 gennaio.

Saranno in vendita i biglietti per tutti gli impianti olimpici (ad eccezione del surf e della cerimonia di apertura), in modo da offrire ai fan la possibilità di godersi eventi sportivi di livello mondiale avendo come cornice la Francia e i monumenti di Parigi famosi in tutto il mondo: dal breaking in Place de la Concorde al beach volley nello Stadio della Torre Eiffel.

I fan potranno inoltre personalizzare la propria esperienza dei Giochi grazie ai pacchetti "Make Your Games" che consentiranno loro di programmare un soggiorno su misura a Parigi e nelle altre sedi dei Giochi in Francia.

Per la prima volta nella storia dei Giochi, la vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente su una piattaforma digitale unica e centralizzata, che sarà aperta contemporaneamente a tutti i fan. La piattaforma metterà in vendita al pubblico delle Olimpiadi circa 10 milioni di biglietti: un milione di biglietti al costo di soli 24 euro, circa la metà a 50 euro o meno. Coerentemente con l’impegno di Parigi 2024 di rendere i Giochi completamente accessibili, questi prezzi si applicano ai biglietti per i 32 sport del programma olimpico (ad eccezione del surf, per il quale non è prevista la vendita di biglietti).

Per una spesa piuttosto contenuta, 24 euro, i fan potranno assistere all'atletica allo Stade de France, al tiro con l'arco a Les Invalides, nonché agli eventi equestri a Versailles.

"Il progetto di fare di Parigi 2024 dei Giochi “Wide Open”, ci appassiona e, ancor più, dar vita a questo concetto", ha dichiarato Tony Estanguet, Presidente di Parigi 2024. "Sono sinceramente entusiasta dell’idea che Parigi condivida i propri luoghi e impianti emblematici con i fan, e che questi possano vivere l'emozione e la magica atmosfera offerta dagli stadi pieni.

Non sono solo gli atleti a prepararsi per i Giochi. Si preparano anche gli spettatori. E il loro viaggio comincia ora!".