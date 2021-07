Olimpiadi di Tokyo a porte chiuse: l’ipotesi del Premier dopo l’aumento dei contagi

Il Premier giapponese ritiene possibile che le Olimpiadi di Tokyo si svolgano a porte chiuse a causa dell'ondata di contagi.

L’aumento dei contagi da Covid a Tokyo potrebbe far sì che le Olimpiadi si disputino a porte chiuse: è quanto ipotizzato dal primo ministro del Giappone Yoshihide Suga alla luce della nuova impennata di casi positivi a sole tre settimane dall’inizio dei giochi.

Olimpiadi di Tokyo a porte chiuse?

“La sicurezza e la protezione del popolo giapponese sono la massima priorità con la quale decideremo le azioni“, ha affermato il Premier ritenendo possibile che l’evento sportivo si svolga senza la presenza di pubblico. L’esponente del governo ha spiegato che la decisione verrà presa in un incontro fra gli organizzatori dei giochi e le autorità cittadine della capitale.

Il mese precedente era stato stabilito un limite di 10 mila persone sugli spalti o il 50% dei posti occupati a seconda delle sedi delle gare.

I casi di Covid sono però aumentati dalla fine dello stato di emergenza e le restrizioni attualmente in vigore, in scadenza l’11 luglio, potrebbero essere prorogate e rimanere in auge anche durante l’inizio delle Olimpiadi. Queste prevedono la presenza di un massimo di 5 mila spettatori agli eventi sportivi.

Olimpiadi di Tokyo a porte chiuse: l’ipotesi dopo l’aumento dei contagi

Il Giappone ha registrato un numero di casi e di morti per la pandemia piuttosto contenuto dall’inizio della pandemia, ma solo l’11% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.

Da febbraio 2020 a giugno 2021 si sono registrati 802.038 contagi e 14.754 decessi su una popolazione di 126 milioni di abitanti. Solo a Tokyo i contagi sono stati 174.675 e i morti 2.220.