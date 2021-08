Tokyo, 7 ago. (Adnkronos) – "Io ho cercato soprattutto di ricordarmi che l'Olimpiade non finiva domenica e credo che sia il risultato durissimo fatto in questi due anni e mezzo a compattare questo ambiente, a togliergli la cultura dell'alibi. Come abbiamo detto ieri con Federica Pellegrini citando Madonna: 'italians do it better'".

Lo ha detto il dt dell'atletica azzurra Antonio La Torre a Casa Italia.