Olimpiadi: dt La Torre, 'Jacobs può arrivare a Parigi essendo il velocista da battere'**

Tokyo, 7 ago. (Adnkronos) – "Jacobs se rimane Jacobs, quello di oggi. Può arrivare a Parigi continuando ad essere il velocista da battere. Non c'è stata nessuna discussione chi avrebbe fatto l'ultima frazione e anche questo è cambiare i cliché. In Italia tutti avrebbero voluto alzare il bastoncino invece questa è una squadra che ha detto tutti insieme arriviamo lì e non da soli".

Lo ha detto il dt dell'atletica azzurra Antonio La Torre a casa Italia parlando delle Olimpiadi di Tokyo. "Cosa mi aspettavo? E' troppo facile adesso, pensavo all'oro di Tamberi, che Jacobs potesse arrivare sul podio, lo davamo per scontato, e il mio solito lavoro è tenere nascosta la marcia, l'ho fatto con Brugnetti, Stano e Palmisano li davamo sul podio e sognavo la Palmisano d'oro perchè è la signora della marcia e se lo merita tutto", ha aggiunto La Torre.