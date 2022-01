Olimpiadi: ecco l'Italia Team, 118 azzurri in gara a Pechino

Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – Sono 118 gli atleti dell’Italia Team impegnati ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Nella rassegna a cinque cerchi che prenderà il via in il 4 febbraio ci saranno 46 azzurre (il 39% dell’intera spedizione) e 72 azzurri in gara in 14 delle discipline in programma fino al 20 febbraio.

Numeri simili a quelli di PyeongChang 2018, quando in Corea l’Italia fu rappresentata da 122 atleti (48 donne e 74 uomini).

Per la Cina restano da definire soltanto i nomi dello sci alpino maschile, i cui 7 slot saranno resi noti domani al termine dello slalom maschile notturno in programma a Schladming. Questo l’elenco degli iscritti con le Federazioni di appartenenza:

Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) – 86 atleti (51 uomini, 35 donne).

BIATHLON (10) Uomini (5): Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch. Donne (5): Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer. BOB (9) Uomini (8): Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola, Alex Verginer. Donne (1): Giada Andreutti. COMBINATA NORDICA (4) Uomini: Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa. FREESTYLE (5) Uomini (2): Simone Deromedis, Leonardo Donaggio.

Donne (3): Silvia Bertagna, Lucrezia Fantelli, Jole Galli.