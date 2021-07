Olimpiadi: Federer non sarà a Tokyo, 'per un problema al ginocchio devo rinunciare'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Roger Federer non rappresenterà la Svizzera nel tennis ai Giochi di Tokyo 2020. Il campione elvetico ha annunciato oggi il suo forfait alle Olompiadi nipponiche per via di un problema al ginocchio. "Durante la stagione sull'erba, purtroppo, ho avuto un problema al ginocchio e ho dovuto accettare di ritirarmi dai Giochi Olimpici di Tokyo.

Sono molto deluso, perché è stato un onore e un momento clou della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la Svizzera", ha detto Federer. "Ho già iniziato la riabilitazione nella speranza di tornare nell'Atp tour entro la fine dell'estate. Auguro buona fortuna a tutta la squadra svizzera e farò il tifo da lontano. Come sempre, Hopp Schwiz!", ha concluso il campione su facebook.