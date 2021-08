Olimpiadi: Ferrari, 'a Parigi per l'oro? Non so vediamo'

Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – "Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ero felicissima di aver fatto tutto quello che dovevo fare, come lo avevo sognato. Ho preso tutto, gli arrivi, i salti artistici, il giro, la coreografia che volevo emozionasse tutti quelli che mi guardavano e la giuria e spero di esserci riuscita, sono contenta di come ho fatto l'esercizio.

Andare a prendere l'oro a Parigi? Non lo so, vediamo. Casella ha detto di si? Può dire quello che vuole". Lo ha detto con il sorriso in zona mista l'azzurra Vanessa Ferrari dopo aver conquistato la medaglia d'argento nel corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020.