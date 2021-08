Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – "Una dedica per questo argento? Si, sicuramente la medaglia la dedico a tutti quelli che mi hanno sostenuto, ma soprattutto a coloro che hanno creduto in me quando neanche io ci credevo. Quando tutti pensavano che non sarei tornata e non ce l'avrei fatta, a quelle persone che mi hanno presa da zero e riportata fino a qua".

E' questa la dedica di Vanessa Ferrari dopo la conquista della medaglia d'argento nel corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020.