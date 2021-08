Olimpiadi: fidanzato Ferrari, 'medaglia d'argento ripaga 24 anni di sacrifici'

Tokyo, 2 ago. – (Adnkronos) – "E' stato un percorso incredibile che l'ha portata a salire su questo podio. Una storia fatta di sacrifici, per 24 anni per lei non ci sono state vacanze, amici, niente, tutto è passato in secondo piano rispetto alla ginnastica.

Oggi è stata finalmente ripagata dopo le due grandi amarezze olimpiche di Londra e Rio". Così all'Adnkronos Simone Caprioli, agente e fidanzato di Vanessa Ferrari, vincitrice della medaglia d'argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo.

"Oggi bisogna far festa ma questo argento poteva anche essere oro -aggiunge Caprioli-. I giudice hanno premiato troppo la parte acrobatica dove l'americana è fortissima a discapito della parte artistica dove Vanessa è stata nettamente superiore. Oggi però bisogna festeggiare non è il giorno delle recriminazioni".