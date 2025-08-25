Olimpiadi, Fontana: la prima senza sprechi, spese extra sono coperte

Rimini, 25 ago. (askanews) – “Questa sarà la prima organizzazione di un evento olimpico senza sprechi e soprattutto senza lasciare cattedrali nel deserto. È distribuita sul territorio proprio per poter utilizzare tutte le infrastrutture che già esistono nei vari territori, senza costruire nessuna infrastruttura nuova, salvo la pista di Bob di Milano-Cortina, perché anche quelle opere che sono nuove, in realtà, sono opere di privati con una loro destinazione, il Villaggio Olimpico diventerà uno studentato, il Pala Santa Giulia diventerà un’arena per i grandi eventi musicali e sportivi”.

Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un punto stampa al Meeting di Rimini.

Alla domanda se ci siano spese extra per impianti per Milano-Cortina, Fontana ha risposto: “Ci sono, ci sono tutte le spese extra che sono state determinate dagli aumenti dei prezzi” ma “stiamo riuscendo a coprire tutto senza problemi”. “Purtroppo è un problema che è andato a coinvolgere tutte le opere infrastrutturali, tutte le opere pubbliche, tutta l’edilizia – ha spiegato -. Abbiamo visto la situazione che si è verificata dopo il Covid, e anche il 110% ha contribuito in maniera rilevante a inflazionare i costi, a determinare questi aumenti. Però siamo riusciti e stiamo riuscendo a coprire tutti gli aumenti senza problemi”, ha concluso Fontana.