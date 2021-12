Olimpiadi: Fontana, 'marciare compatti per centrare traguardo Milano Cortina'

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – "Non guardiamo ai Giochi invernali 2026 come ad un evento che inizia e finisce con il mese olimpico ma come ad un percorso lungo un quinquennio che è già cominciato: con la preparazione del territorio, degli enti, dei soggetti interessati all'evento e delle aree lombarde che saranno toccate e migliorate grazie ai tanti progetti, in termini di infrastrutturazione, turismo, commercio, cultura".

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana oggi all'incontro 'Territorio Olimpici: la Lombardia protagonista' che si è svolto a Palazzo Lombardia.

"Per questo mai come oggi occorre lavorare in squadra e 'usare' la Fondazione come strumento facilitatore di tutte le operazioni che riguardano questo grande evento. Colgo dunque l'occasione per sottolineare la necessità di dialogo forte e trasparente tra tutti noi, Istituzioni e territori", aggiunge. "Regione Lombardia ha già messo in campo circa 575 milioni, di cui 57,5 per strutture sportive nelle location di gara, 55,5 milioni per parcheggi, gallerie e altre opere di collegamento nelle location di gara e il resto per opere infrastrutturali utili alla mobilità olimpica, oltre alle garanzie.

Il progetto olimpico e paralimpico è basato sui principi di sostenibilità, flessibilità e accessibilità, che sono anche alla base del Pnrr".

Milano Cortina 2026 "è una grande opportunità per condividere la nostra cultura e mostrare al mondo l'alta qualità dei nostri servizi, infrastrutture e standard di accessibilità. Le stime della candidatura parlano di numeri di incoming importanti. Gli esempi che derivano dalle altre città olimpiche, del resto, sono lì a dimostrare l'importanza che la legacy delle Olimpiadi lascia sui territori e sull'indotto", conclude Fontana.