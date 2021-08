Olimpiadi ginnastica artistica, Vanessa Ferrari vince la medaglia d’argento nel corpo libero

Medaglia d'argento per Vanessa Ferrari nel corpo libero: la ginnasta ha staccato le rivali Melinkova e Murakami, entrambe con 14.166.

Vanessa Ferrari ha vinto la medaglia d’argento alle olimpiadi di ginnastica artistica: la ginnasta italiana, a 30 anni, ha completato il suo esercizio di corpo libero in maniera impeccabile ottenendo un punteggio pari a 14.200, dietro soltanto alla statunitense Jade Carey (14.336).

Vanessa Ferrari è medaglia d’argento

Storica vittoria per l’Italia, la cui prima e ultima medaglia nella ginnastica femminile risaliva ad Amsterdam 1928, i primi giochi aperti alle donne.

Nonostante i diversi infortuni e cinque interventi chirurgici (uno per la rottura di un tendine d’Achille), l’atleta di Orzinuovi ha raggiunto l’obiettivo sognato per tutta la carriera. Un esercizio che ha sfiorato la perfezione il suo, eseguito sulle note di Con te partirò di Andrea Bocelli e composto da tre diagonali acrobatiche e uscite perfette.

Vanessa Ferrari è medaglia d’argento: qualificazioni e finale a squadre

Durante le qualificazioni del 25 luglio 2021, in cui ha gareggiato per volteggio, trave e corpo libero, ha ottenuto rispettivamente 14.200, 12.500 e 14.166.

Un punteggio, quello del corpo libero, che le ha permesso di qualificarsi come prima precedendo Simone Biles (poi ritiratasi) e Jade Carey. Dopo il quarto posto ottenuto nella finale a squadre, il miglior risultato per l’artistica femminile italiana alle Olimpiadi, ha vinto la sua prima medaglia olimpica individuale per la ginnastica artistica italiana.

Vanessa Ferrari è medaglia d’argento: la carriera

Prima atleta azzurra a laurearsi campionessa mondiale di ginnastica artistica ad Aarhus (Danimarca) nel 2006, in tale anno è stata insignita del collare d’oro al merito sportivo del CONI e nel 2007 ha ricevuto l’onorificenza presidenziale di cavaliere al merito della Repubblica.

Oltre a questi titoli Vanessa vanta un argento e tre bronzi mondiali, otto medaglie ai Campionati europei tra il 2006 e il 2019 tra cui quattro ori, cinque vittorie in Coppa del Mondo tra il 2007 e il 2019 e 8 ori in due edizioni dei Giochi del Mediterraneo. Con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ha preso parte a quattro edizioni dei giochi olimpici, prima ginnasta italiana a riuscire in tale impresa.