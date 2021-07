Olimpiadi: Ginnastica, Vanessa Ferrari sceglie 'Con te partirò' di Bocelli per il corpo libero

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Vanessa Ferrari cambia la musica del suo corpo libero per i Giochi Olimpici di Tokyo e sceglie “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Il tenore ringrazia la campionessa di artistica in un video, insieme alla figlia Virginia, giovane ginnasta di nove anni e appassionata della disciplina: “Carissima Vanessa, sappiamo che stai per affrontare una grandissima sfida.

L’ennesima nella tua straordinaria carriera. Io ti sono vicino per tante ragioni. Innanzi tutto, so che hai scelto le note di “Con te partirò”, una canzone che a me ha portato tanta fortuna. Spero ne porti anche a te. Ma la tua fortuna consiste nel tuo talento e quindi ti faccio il più grande in bocca al lupo e te lo faccio insieme a questa bambina qui che si sta pian piano incamminando sulla tua strada, nel senso che ha una grande passione per la ginnastica.

Ahimè non potremo essere lì a Tokyo a tifare per te di persona, ma ci saremo davanti ai teleschermi. Ti inviamo un calorosissimo abbraccio”.

Il video poi si conclude con il saluto della piccola Virginia – “siamo tutti con te!” – che diventa automaticamente l’incitamento, il grido di battaglia di tutto il mondo della ginnastica, composto per la maggioranza dei suoi tesserati da teenager e giovanissimi. Lo Tsukahara avvitato, il doppio teso, il salto tempo Tsukahara in terza diagonale e il resto di una routine coreografata da Veronica Calini e Anna Sanadello, piena di elementi acrobatici e artistici, tali da farla partire con una nota di difficolta da 6.00, seconda soltanto all’inarrivabile 6.8 di Simone Biles, sono stati dunque montati sulle note di uno dei maggiori successi internazionali della musica italiana, celebre anche nella versione inglese con il titolo di “Time to Say Goodbye”.