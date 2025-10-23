Olimpiadi, gruppo farmaceutico Lilly sponsor di Milano Cortina

Milano, 23 ott. (askanews) – L’azienda farmaceutica americana Lilly, una delle più grandi al mondo, ha firmato un accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026 che ne fa uno degli sponsor ufficiali dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali. Un’intesa che punta a valorizzare lo sport come paradigma di impegno e resilienza, per promuovere una cultura di benessere e salute, nella consapevolezza che attività fisiche anche minime possono significativimente allungare la vita e ridurre il rischio di morte prematura.

“Questa partnership nasce dal fatto che noi abbiamo una visione condivisa con Milano Cortina 2026, quella di promuovere la salute come un valore universale che richiede impegno, collaborazione e anche inclusione. Tra la scienza e lo sport ci sono tante cose in comune: lo sport come la scienza richiede impegno, richiede di provare, di superare i limiti e questa è una cosa che noi sappiamo molto bene perché l’abbiamo fatto da 149 anni” ha detto Elias Khalil, amministratore delegato Lilly Italia.

In qualità di sponsor ufficiale, Lilly porterà la propria esperienza e competenza in ricerca e sviluppo e, allo stesso tempo, continuerà a stimolare il dialogo sui temi della salute e sulle barriere sistemiche che, al di là del controllo individuale, possono ostacolare il diritto a una vita sana.

“Noi speriamo di ispirare le nuove generazioni a condurre degli stili di vita più sani. Riteniamo che la prevenzione, la ricerca e la salute siano degli elementi essenziali per una società sana e attraverso i valori anche dell’olimpismo e del paralimpismo per cui questa unione di intenti, la promozione di questi stili di vita più salutari, per noi è la massima espressione di quello che vogliamo fare, siamo convinti e ci auguriamo che questa sia una delle grandi eredità dei Giochi di Milano Cortina 2026” ha aggiunto Andrea Varnier, amministratore delegato Fondazione Milano Cortina 2026.

In concomitanza con l’evento, l’azienda realizzerà iniziative per sensibilizzare cittadini, comunità e giovani generazioni sull’importanza della prevenzione e dell’intervento precoce nelle malattie croniche e sosterrà direttamente quattro sportivi italiani straordinari, come Sofia Goggia, Arianna Fontana, Marta Bassino e l’atleta paralimpico Davide Bendotti.